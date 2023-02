Um homem, de 27 anos, foragido da justiça, foi preso após tentar fugir da PM, com maconha e dinheiro na tarde desta quina (16) em Barbacena. Outro foragido da justiça, de 28 anos, foi preso no mesmo dia no bairro Monsenhor Mário Quintana.

PRISÃO APÓS TENTATIVA DE FUGA

Segundo a Polícia Militar, durante uma operação no Bairro São Sebastião, os policiais viram um carro, um Fox prata, com todos os vidros escuros, andando pela rua. A equipe acionou o sistema sonoro da viatura para abordar o veículo, porém o condutor não acatou a ordem e fugiu em alta velocidade, sendo

acompanhado pelos militares.



Ao acessar uma rua pela contramão, o veículo foi abordado, sendo o condutor identificado, o homem de 27 anos, que também é amplamente conhecido no meio policial e que possuía um mandado de

prisão aberto.

Durante a fuga, o suspeito ainda tentou se livrar de uma sacola contendo cocaína, que foi arrecadada pelos militares.



Durante as buscas, os militares localizaram ainda R$920,00, um cigarro artesanal de maconha e um aparelho celular com a tela trincada que o suspeito alegou ter quebrado com medo que

os militares obtivessem informações.

O homem foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

PRISÃO NO BAIRRO MONSENHOR MÁRIO QUINTÃO

De acordo com a PM, durante um patrulhamento pelo bairro os militares realizaram a abordagem do homem de 28 anos, que se apresentou um documento que não era o dele.

Após averiguação, a PM chegou na identidade correta do abordado sendo constatado um mandado de prisão em aberto no seu nome.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

