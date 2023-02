Dois homens de 25 e 26 anos foram presos na última quinta-feira (16) na cidade de Muriaé durante a Operação Lascívia. Além dos suspeitos, uma arma de fogo foi apreendida. De acordo com a Polícia Civil, os indivíduos são suspeitos de terem um envolvimento em um homicídio ocorrido em uma boate na última segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil, a arma foi encontrada na cidade de Ervália e teria sido utilizada no crime. Também foram encontradas peças de roupas identificadas pela Polícia como sendo dos autores. No dia do crime, a vítima de 38 anos, trabalhava na boate e, conforme apurado, teria se envolvido com a esposa de um traficante da cidade.

"Trata-se de um delito grave, uma vez que os autores atingiram a vítima enquanto estava em seu local de trabalho" afirmou o Delegado Glaydson de Souza Ferreira.

A Polícia Civil trabalha com a possibilidade haver mais envolvidos no crime. Será dada continuidade as investigações. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e colocados à disposição da Justiça.