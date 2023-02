Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou prisões e apreensões em Juiz de Fora e em cidades da região.

Juiz de Fora

Na última quinta-feira (16), um homem de 47 anos, que estava foragido da Justiça, foi condenado a dez anos e oito meses em regime fechado pelo feminicídio da ex-namorada, de 43, no município de Santos Dumont. O crime aconteceu em 2016, no bairro São Sebastião.

Além disto, no mesmo dia, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra um homem, de 21 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas. A ação foi realizada no bairro Santa Cruz, na região Norte da cidade.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, no última sexta (17), foi cumprido um mandado de prisão contra um homem por crimes previstos na Lei Maria da Penha, no bairro Teixeiras. Com as investigações, foi verificado que no no bairro Olavo Costa, região Sudeste de Juiz de Fora, a prática de violência doméstica contra uma criança. Foi instaurado inquérito policial e a vítima encaminhada a um abrigo.

Já na região central de Juiz de Fora, um homem de 27 anos foi preso por descumprimento de medida protetiva na última sexta (17). A equipe da Polícia Civil fez uma ação de conscientização nas ruas do município. Foram distribuídos panfletos e deu orientações sobre crimes contra as mulheres durante o Carnaval.

Ação conjunta em Rio Preto

Na última quinta-feira (16), a PCMG e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deflagraram uma ação em Rio Preto, onde foram cumpridos mandados de prisão contra três suspeitos e na prisão em flagrante de outro homem por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Durante a ação, foram apreendidos a arma de fogo, munições e um pássaro da fauna silvestre. Os quatro investigados foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

Rio Novo: prisão e recuperação de bens roubados

A Delegacia de Polícia Civil em Rio Novo recuperou, na quinta-feira (16/2), cinco bicicletas roubadas avaliadas em cerca de R$ 50 mil. Ainda nesta semana, em operação conjunta, três mandados de prisão e três de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Rio Novo, Goianá e Juiz de Fora, no enfrentamento do tráfico de drogas. Também foram apreendidos quatro celulares, uma bucha de substância similar à maconha, quase R$ 2,5 mil em espécie e quatro comprovantes de depósito.

Prisão por tentativa de homicídio em Lima Duarte

Em Lima Duarte, na última segunda-feira (13), a PCMG formalizou foi cumprido mandado de prisão de dois jovens, ambos de 20 anos, pela prática do crime de tentativa de homicídio, ocorrido no dia 12 de dezembro do ano passado. Os suspeitos foram detidos em abordagem da PMMG.

Mar de Espanha participa de operação com a PCRJ

A operação conjunta entre a PCMG em Sapucaia e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ), denominada "Eu gosto assim", também faz parte das ações de repressão ao tráfico de drogas pré-carnaval. Ao todo, 38 pessoas foram presas, sendo ainda apreendidos uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, munições e substâncias semelhantes à cocaína e ao crack.

Apreensões em Bicas

Na última sexta-feira (17), foi deflagrada operação nas cidades de Bicas e Guarará, com o objetivo de coibir o crime de tráfico de drogas. Foram apreendidos pedras de crack, buchas de maconha, pinos de cocaína, frascos de loló e balanças de precisão, além de dinheiro que seria proveniente da venda de entorpecentes no local.