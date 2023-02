Um adolescente, que não teve a idade revelada, foi apreendido com um revólver calibre 32 durante evento de Carnaval na cidade de Piraúba. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (19).

Conforme informações da Polícia Militar (PM), as viaturas foram acionadas por populares relatando que teria ocorrido um princípio de tumulto durante as festa carnavalescas do município.

Após rastreamento pelo local, a PM localizou o rapaz com arma carregada com uma munição do mesmo calibre.

A arma e suspeito foram apreendidos no local.