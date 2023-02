Um adolescente, de suspostamente 17 anos, foi apreendido com drogas em um táxi no bairro Santos Dumont, na cidade Andrelândia. A apreensão ocorreu durante 'Operação Batida Policial' na tarde de domingo (19).

Conforme informações da Polícia Militar, um táxi ocupado por dois passageiros foi avistado no bairro, sendo que um deles é reconhecido como possível autor de outros crimes e o outro desconhecido. A polícia deu voz de parada para o táxi, e, neste momento, o homem conhecido no meio policial conseguiu fugir correndo pela mata, já o outro foi abordado. Com ele a PM encontrou uma bolsa que guardava 18 pinos de cocaína e R$ 481.

O suspeito disse que teria 17 anos e que era morador do Rio de Janeiro, mas não foi possível confirmar sua identificação.

O menor e materiais apreendidos foram conduzidos para a Delegacia de Plantão.

