Um homem foi agredido na noite de sábado (18) em São Vicente de Minas durante um evento de carnaval na cidade. De acordo com a ocorrência, a vítima havia se inscrito em um concurso de fantasias, porém, foi impedido de participar da seletiva, ao tentar subir no palco. O homem teria ido na direção contrário ao palco, quando percebeu a presença do autor, que começou a agredir a vítima, em parceria com outros dois agressores.

Segundo a vítima, ela foi agredida com socos e chutes. Enquanto isso, durante as agressões, o homem relatou que havia seguranças no local, porém, nenhum deles teriam o ajudado. Ainda de acordo com a ocorrência, a vítima conseguiu fugir dos autores.

Ao procurar a polícia, o homem apresentava edema no olho direito, lesões no ombro esquerdo, na mão direita e na perna esquerda, e se queixando de dores na região da cabeça. A vítima compareceu ao hospital São Vicente de Paulo, onde foi atendido pela médica de plantão, a qual o avaliou e registrou as lesões em ficha de atendimento. Nenhum suspeito foi encontrado.