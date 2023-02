Drogas e dinheiro foram apreendidos durante uma batida policial no bairro Santos Dumont, em Andrelândia, na tarde do último domingo (19). De acordo com a PM, um táxi ocupado por dois passageiros, sendo um deles já conhecido no meio policial.

Ao dar ordem de parada, o condutor do veículo reduziu a velocidade e o suposto autor desembarcou e fugiu em meio a mata. O outro ocupante foi abordado dentro do carro e com ele, foram encontrados 18 Pinos de Cocaína e R$ 481,00 em dinheiro. O suspeito disse ter 17 anos e morar no Rio de Janeiro, contudo não foi possível confirmar sua identificação. Ele e os materiais apreendidos foram conduzidos para a delegacia.