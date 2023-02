Uma briga envolvendo um segurança e um folião foi registrada na cidade de Prados na madrugada desta segunda-feira (20), em um evento de carnaval. De acordo com a PM, o autor queria entrar na festa sem ser submetido a busca pessoal, dizendo ser Bombeiro Militar.

Ainda de acordo com a ocorrência, o suspeito foi contido com uso da força após ter desferido um soco na boca do segurança. O funcionário teria dito que ele não iria entrar no local e com isso ele teria forçado a entrada, o que gerou a briga entre os dois. O homem sofreu lesões corporais no pescoço causadas pelo segurança.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela PM e os dois envolvidos receberam voz de prisão em flagrante delito. Eles foram conduzidos para a delegacia.