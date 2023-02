Seis casas foram atingidas durante um deslizamento de massa, no bairro São José, em Barbacena, na madrugada do último domingo (19). De acordo com os Bombeiros, foi feita uma varredura no entorno dos imóveis atingidos e também levantar informações junto aos moradores. Ainda de acordo com os militares, os imóveis foram vistoriados e orientaram os moradores para evacuarem as residências afetadas.

Cerca de 10 pessoas foram afetadas e seis residências foram atingidas. Duas residências desabaram por conta do movimento de massa e outras 4 tiveram que ser interditadas. No local, os militares verificaram que boa parte do terreno no entorno era aterrado, com inclinação elevada e estava encharcado pela alta quantidade de chuvas dos últimos dias e exposto à erosão. Apesar da gravidade, não houve feridos.

A Defesa Civil e a CEMIG também foram acionadas e comparecerem no local.