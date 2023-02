Um acidente foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira (21) na BR-267, em Bom Jardim de Minas. De acordo com a PM, quatro pessoas ficaram feridas. Ainda de acordo com a ocorrência, um dos veículos invadiu a contra mão, colidindo frontalmente com o outro veículo de passeio.

Ainda segundo a PM, o motorista de um dos carros ficou preso as ferragens e teve que ser retirado das ferragens pelos bombeiros de Juiz de Fora. O SAMU foi acionado para o socorro das vítimas.





Tags:

A movimentação da chegada dos candidatos terá cobertura a partir das 20h. Conduzido pelo apresentador Ricardo Boechat | acidente | Acidentes | Aeroporto de Congonhas | Avenida Presidente Kennedy | Bandeirantes | BR 356 | BR-101 | C | Campo | Corpo de Bombeiro | Corpo de Bombeiros | Dono | feriado | Feridos | Geral | helicóptero | Lesão | Paulo | Polícia | Quatro pessoas | Rodovia | Rodoviária | São gonçalo | Sorocaba | trânsito