Nesta terça-feira (21) a Polícia Militar prendeu os homens suspeitos de terem cometido o homicídio ocorrido na tarde de domingo (19) durante um evento de carnaval em Barroso. Os homens estavam foragidos e foram encontrados na data de hoje (21). Além dos envolvidos, duas armas, que teriam sido usadas no dia do crime foram encontradas.

A Prefeitura de Barroso chegou a emitir uma nota cancelando o carnaval na cidade, bem como qualquer tipo de evento carnavalesco particular no município. “Devido aos incidentes na tarde deste domingo de Carnaval a Prefeitura suspendeu imediatamente as atividades. O bloco que desfilava foi interrompido e a programação de domingo suspensa. A prefeitura decidiu também cancelar o restante do Carnaval, ficando cancelada toda a programação de segunda e terça”, informou a prefeitura da cidade.

No dia do crime, um homem foi atingido na cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Dois homens estariam envolvidos no crime, sendo que um deles possui um mandado de prisão em aberto.

Ainda conforme a PM, após os disparos, em retaliação, amigos da vítima avistaram os indivíduos, que eram moradores do Bairro Alonso. Eles estavam na rodoviária da cidade fazendo uso de bebida alcoólica. Ao se aproximarem dos desafetos, um deles tirou da cintura um revólver calibre 32 e efetuou cinco disparos contra eles. Os feridos conseguiram fugir e pediram socorro no Hospital Municipal de Barroso.

