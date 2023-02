Durante um patrulhamento próximo a um local em que se concentrava um bloco carnavalesco na Rua Odyr batist de Souza, no Bairro São João, em Pirapetinga, policiais militares foram informados sobre a presença de um suspeito de tráfico no local. O sujeito vendia entorpecentes escondendo o material em uma sacola de plástico branca camuflada em um terreno baldio em frente ao evento.



Quando chegaram na viatura, os policiais perceberam que o autor saiu apressado em direção a um bar. O homem foi abordado e, durante a revista, foi encontrada no bolso dele a quantia de R$474,00 e um aparelho celular. Em um canteiro com plantas, aproximadamente 20 metros do abordado foram encontrados em uma sacola branca com 8 pinos de cocaína. O suspeito foi preso em flagrante.





