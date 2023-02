O trânsito próximo ao km 98 da subida da Serra de Petrópolis ocorre em meia pista após o início da retirada de uma árvore de grande porte, por volta das 17h10 dessa quarta-feira (22). A árvore interditou completamente o tráfego na via a partir das 15h. Ainda há retenção no trecho.Equipes da concessionária Concer estão no local e um reboque super-pesado que chegou no ponto atingido pela contramão, ajuda na operação de retirada da árvore.







Tags:

Alberto Torres | árvore | árvore tomba | Beira Valão | Cai | Geral