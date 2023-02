Dois homens foram presos em flagrante de delito nesse domingo (21) na Praça João Remígio de Resende, Centro de Santana de Cataguases. Os dois participavam do Bloco da Farinha, por volta das 16h, quando foram identificados em atitude suspeita, durante revista, com um dos autores foi encontrada uma pochete com 19 pedras de crack, uma pedra maior de crack, dez pinos de cocaína, seis papelotes da mesma substância, seis buchas de maconha, um tablete de maconha e R$238,50. Com o outro indivíduo foram apreendidas cinco buchas de maconha e um tablete pequeno da mesma droga. Ambos foram presos e encaminhados para delegacia de Plantão de Leopoldina.

apreensão | Drogas | Presos | SJB | Tráfico