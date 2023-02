A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na última quarta-feira (22), o balanço da Operação Carnaval 2023. De acordo com o levantamento, foram 19 mil veículos fiscalizados e 23 mil pessoas que participaram de algum procedimento de fiscalização em ações da PRF no estado. De acordo com os dados, foram registrados 162 acidentes, com 77 vítimas com ferimentos e 07 mortes nas rodovias federais em MG. A Operação realizou mais de 4 mil testes de bafômetro, onde 173 motoristas foram autuados por embriaguez, sendo que, deste total, quatro foram presos.

De acordo com a PRF, em comparação com as ocorrências do Carnaval de 2022, foi registrada queda de 97% no número de feridos e uma redução de 30% no número de óbitos. Ano passado, durante o feriado, foram registrados 127 acidentes, que resultaram em 152 feridos e 10 óbitos nas rodovias federais em MG.

Além disso, o balanço revela que 5.378 veículos foram flagrados pelos radares da PRF transitando com excesso de velocidade e 652 motoristas foram autuados por efetuarem algum tipo de ultrapassagem proibida.

Ainda de acordo com a PRF, 387 motoristas foram flagrados sem usarem a utilização do cinto de segurança, onde 340 deles foram autuados pela infração. Ações de prevenção também foram realizadas durante a operação através de atividades de educação para o trânsito, palestras, orientações e o uso de vídeos informativos.

Por fim, as ações de combate ao crime realizada durante a operação, apreendeu aproximadamente 105 kg de Cocaína, 13,7 Kg de Maconha, recuperou 09 veículos com queixa de furto/roubo e prendeu 41 pessoas.

