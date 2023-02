Um jovem, de 18 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (23) em São Vicente de Minas.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares compareceram em frente ao cemitério municipal da cidade onde, de acordo com informações recebidas pela guarnição, teria ocorrido disparos de arma de fogo com uma pessoa atingida.

Ao chegarem no local, os policiais constaram que o jovem já estava morto. Testemunhas relataram que uma moto baixa, preta, com dois homens usando roupas pretas passaram pelo local e depois retornaram já atirando em direção a vítima.

Ainda, de acordo com a PM, os suspeitos de cometerem o crime seriam de Andrelândia e um deles um jovem de 19 anos.



A Polícia montou um cerco bloqueio com as cidades vizinhas, repassando as características da moto e dos suspeitos, porém até o momento ninguém foi localizado e preso. A PM segue no rastreamento.