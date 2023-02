Um homem suspeito de ser o autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no fim de 2022 no município de Pirapetinga foi detido por uma equipe da Polícia Militar nessa sexta-feira (24), durante a ação "Proteja o seu Bairro". Ao avistar a viatura, fugiu em direção ao Bairro Colina. Ele foi abordado e encontrado com uma sacola, na qual havia sete tabletes de maconha, 24 pinos de cocaína, sendo que 14 deles estavam marcados com a cor verde e dois com a cor vermelha, 37 tambores com a mesma substância, além de um celular e R$346,00, também arrecadados durante a revista. 01 celular. Outros dois indivíduos foram também presos em flagrante no local e foram encaminhados para a Delegacia de Pirapetinga.