Um caminhão bateu na borda de uma calçada e teve a parte inferior do tanque atingida na Rua Francisco Lobo, no município de Conselheiro Lafaiete, nessa sexta-feira (24). Depois de não conseguir realizar uma conversão, por conta da batida, o tanque do veículo foi danificado. O Corpo de Bombeiros foi até o local e minimizou o perigo de derrapagem com o uso de serragem sobre o local afetado. Em casos como esse os militares orientam que as pessoas sinalizem o local do vazamento com triângulo veicular ou até mesmo com galhos de árvores e acionem os Bombeiros pelo 193.





