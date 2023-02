Um homem de 24 anos foi preso nessa sexta-feira (24) em Andrelândia, em uma ação da Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP/Base Emboabas) em parceria com o 38ºBatalhão e Polícia Militar, que apreendeu drogas e armas. O alvo é suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido na cidade de São Vicente de Minas registrado na quinta-feira (23).



A força tarefa se deslocou para o endereço em que o autor estava escondido. Ao realizar a abordagem, o sujeito informou que escondeu uma mochila com armas em um local com vegetação. Após varreduras pelo local a guarnição deparou com outro suspeito armado, que disparou contra os militares. Os policiais reagiram, mas o infrator fugiu. No local foram localizados e recolhidos 215 pinos de cocaína, 38 pedras de crack, seis buchas de maconha, 31 cartuchos calibre 40 intactos, uma pistola do mesmo calibre, cinco cartuchos ponto 380, 12 tubos de lança perfume, dois celulares, R$1.068,00 e a blusa utilizada no crime.