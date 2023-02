Uma kombi sofreu um incêndio no KM 699 da BR-040, na altura do Bairro Nossa Senhora da Penha, em Barbacena. De acordo com o registro do Corpo de Bombeiros, o veículo trafegava no sentido Barbacena/Leopoldina, levando medicamentos e cosméticos, quando foi tomado pelas chamas. Os bombeiros utilizaram mangueiras de esguichos para debelar o fogo que atingiu não só a kombi, como parte da carga.

Durante as ações foi fechada a válvula do cilindro de Gás natural veicular (GNV) para conter o vazamento na conexões que foram atingidas pelas chamas. Foram gastos aproximadamente 3.500 litros d’água para debelar as chamas e realizar o rescaldo nas mercadorias sinistradas.

Ainda segundo os bombeiros, o condutor do veículo nada sofreu. Ele relatou para a guarnição, que o fogo iniciou-se na parte de traz do veículo atingindo o seu interior, momento que estacionou a kombi. Uma ambulância esteve no local, assim como uma equipe da concessionária Via-040, que ficou responsável pela retirada do veículo e da carga afetada. O trafego de veículos na rodovia, ficou interditado por 30 minutos, posteriormente liberado uma das pistas.





