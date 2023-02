Uma residência da Rua Bernardo Guimarães, no Bairro Triângulo, em Conselheiro Lafaiete sofreu um incêndio na madrugada deste sábado (25). O Corpo de Bombeiros foi acionado combater as chamas. A equipe buscou por possíveis vítimas. Após uma análise completa foi constatado que não havia ninguém dentro da casa extinguindo assim a possibilidade de haver vítimas fatais.

O proprietário do imóvel não foi localizado. As causas do incêndio são desconhecidas. A perícia foi acionada para demais providências.