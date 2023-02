Um homem, de 40 anos, foi preso no fim da tarde deste sábado (25) na MGC 265 próximo a Rio Pomba, suspeito de ter assassinado um outro homem, de 40 anos, em Viçosa no início da tarde deste sábado (25), por volta de 13h.



Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os militares receberam a informação de que o suspeito, após cometer o crime, teria fugido em um carro, Cruze branco, sentido Rio Pomba. A PM então iniciou o patrulhamento na rodovia. Durante as diligências, em um posto de combustíveis na rodovia MGC 265, KM 114, os militares foram informados de que o veículo estava parado no pátio do posto, momentos antes da chegada dos policiais. A equipe da PM se dirigiu então para um motel próximo ao posto, e em contato com o proprietário o mesmo confirmou a entrada de um veículo com as mesmas características e horário.

Os militares conseguiram localizar o suspeito, que não resistiu à prisão. Durante uma busca foi localizado e apreendido uma pistola Taurus TS9 9 milímetros e um carregador com 14 munições intactas. A arma teria sido usada no homicídio.

Ainda, de acordo com a PM, o crime aconteceu devido à uma discussão entre a esposa do suspeito e a vítima. A vítima estaria arrumando um caminhão em frente a loja da esposa do suspeito, que foi ao local, discutiu com a vítima, sacou uma arma e atirou. O homem morreu na hora.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de plantão em Ubá.





Tags:

#leiaoflu | #oflu | assalto | Cabo | Estrada de Ponta Negra | Jornal O Fluminense | Maricá | O Fluminense | PM | Polícia | tráfico de drogas | Vereador assassinato