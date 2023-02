Um frasco de álcool explodiu e causou um incêndio em um barracão na noite deste sábado (25) em Congonhas. O morador da casa, um homem que não teve a idade revelada, sofreu queimaduras de segundo grau na perna esquerda e precisou ser socorrido pelo SAMU.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para combater um incêndio no barracão, que ficava localizado na rua Pio André, no bairro Jardim Profeta. Ao chegarem no local, os militares iniciaram o combate às chamas, que já se encontravam bem imponentes devido ao acúmulo de materiais combustível. A ação dos bombeiros durou cerca de 20 minutos sendo necessário o uso de 1000 litros de água aliada às técnicas empregadas na extinção das chamas, cessando assim o incêndio.

O morador do barracão sofreu algumas queimaduras de segundo grau na perna esquerda. Ele relatou que o incêndio se começou quando o mesmo foi acender um fogareiro para esquentar sua janta, momento que o frasco de álcool explodiu causando a queimadura em seu membro inferior esquerdo. Ele foi socorrido e encaminhado a unidade médica pela equipe do SAMU.

O incêndio não causou risco às propriedades vizinhas.

FOTO: CBMMG - Barracão pega fogo em Congonhas

