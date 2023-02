Um carro, um Celta, pegou fogo na BR-040 em Conselheiro Lafaiete na noite deste sábado (25), próximo ao trevo do Bairro Paulo VI.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início na caixa de fusível do automóvel. Dentro dele estavam um casal e uma criança, que seguiam sentido Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido.

De acordo com relatos dos ocupantes, eles pararam imediatamente o veículo na pista da esquerda quando perceberam as fagulhas. A mulher que estava no carro improvisou uma sinalização, enquanto o homem começou a combater as chamas, utilizando extintores de incêndio e sendo auxiliado por pessoas que estavam próximas e notaram o que havia acontecido.



Quem estava próximo ao local ligou para o Corpo de Bombeiros, que, ao chegar constatou que o fogo havia sido extinguido. As chamas consumiram uma parte interna do veículo, inclusive do painel.

A equipe dos bombeiros reforçou a segurança e tomou as medidas cabíveis para que as chamas não retornassem. Os militares acionaram o guincho da BR-040 e permaneceram no local até que ele chegasse.

FOTO: CBMMG - Carro pega fogo na BR-040 em Conselheiro Lafaiete

