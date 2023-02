Três homens, de 32, 40 e 45 anos, foragidos da justiça, foram presos neste fim de semana nas cidades de Antônio Carlos e Barbacena.

ANTÔNIO CARLOS

Segundo a Polícia Militar, na tarde desta sexta (24), aconteceu uma operação conjunta entre os órgãos Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Penal para localizar o homem, de 32 anos, indivíduo de alto grau de periculosidade, que possuía um mandado de prisão em aberto.



O imóvel onde ele estava foi cercado, no Bairro São Sebastião de Campolide, estava trancado. Após os policiais chamarem pelos moradores, ouviu-se um barulho vindo dos fundos da casa, momento em que foi possível ver o suspeito tentando fugir pelo telhado da residência.



Foi realizada verbalização policial, tendo o suspeito acatado as ordens e descido do imóvel em direção a um lote vizinho, onde parte da equipe se encontrava. Antes de ser preso, o homem foi submetido à

busca pessoal, sendo encontrado com ele, apenas um aparelho celular.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

BARBACENA

Segundo informações da Polícia Militar, na manhã de sábado (25), durante uma operação de combate aos

crimes violentos e ao tráfico de drogas, os militares receberam algumas denúncias da possível localização do homem, de 45 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto.



Os militares foram até a fazenda apontada na denúncia, no Povoado Chapada do Faria, e cercaram o local. Em determinado momento, o suspeito foi identificado e abordado pelos militares.

Em consulta junto ao sistema, confirmou-se a situação do mandado de prisão em aberto.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.

Já o homem, de 40 anos, foi preso na noite deste sábado (25). De acordo com a PM, durante um patrulhamento pelo Bairro Monsenhor Mário Quintão, os policiais receberam denúncias de que o suspeito, oriundo da cidade de São João del-Rei, estaria morando nas imediações e possuía com mandado de prisão em aberto.

Após analisar as informações, militares conseguiram encontrar a residência e localizaram o suspeito. Foi realizada um consulta no sistema e constatado o mandado de prisão em seu nome.

O homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

