Um homem, de 39 anos, morreu após o carro em que dirigia bater de frente com uma carreta na manhã desta segunda (27) na MGC 332 em Nazareno.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, que dirigia um Fiat Uno, ficou presa às ferragens no acidente. O homem morreu na hora. O óbito foi constatado por uma equipe do SAMU.

Sargento César, chefe da equipe que atendeu a ocorrência explicou.

"A vítima ficou presa entre as ferragens e foi necessário o uso de equipamento hidráulico desencarcerador para sua retirada. O carro estava lateralizado e a carreta colidiu contra a parte superior dele. Este fator, somado à violência do impacto, criou um cenário de grande dificuldade para acessar o local onde estava o motorista". Ainda de acordo com César, um caminhão muck passava pelo local na hora e auxiliou na retirada do carro, que ficou parcialmente embaixo da carreta. Nós realizamos amarrações no veículo e o arrastamos, possibilitando, assim, acesso ao condutor. As ferragens estavam bastante retorcidas e foi necessário cortarmos parte da lataria para conseguir remover a vítima de lá".

Sobre as causas do acidente, César afirma.

"A força do impacto sugere que ao menos um dos veículos estava em alta velocidade. A Perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou avaliação do caso. Somente após seu laudo é que poderemos apontar as causas do ocorrido".

O corpo foi encaminhado para o serviço funerário. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e coordenou o trânsito, que ficou interrompido nos dois sentidos durante os trabalhos, já sendo liberado.

FOTO: CBMMG - Homem morre em acidente na MGC 332 em Nazareno

FOTO: CBMMG - Homem morre em acidente na MGC 332 em Nazareno

CBMMG - Homem morre em acidente na MGC 332 em Nazareno CBMMG - Homem morre em acidente na MGC 332 em Nazareno

Tags:

Geral | Polícia Rodoviária Federal | Via Dutra | Volta Redonda