Um jovem de 18 anos foi alvo de ação pela Polícia Militar na noite de domingo (26) por volta das 23h10, durante realização de Operação Antidrogas. Os policiais militares receberam denúncia anônima de tráfico de drogas numa residência situada no Bairro Jardim Bandeirantes. Os militares se deslocaram até o imóvel, que estava aberto, mas, não localizaram o suspeito.

No quintal, encontraram seis pés de maconha, além de duas facas, com resquícios da substância e sementes da mesma planta. A equipe da PM realizou rastreamento pelo bairro, mas, o suspeito ainda não havia sido localizado. O material, apreendido, e encaminhado à autoridade.

Tags:

134 | 8BPM | apreensão | Baep | Botucatu | Campos | Carro | Crime | Delmiro Gouveia | Droga | Drogas | Geral | Ipanema ville | Maconha | Magé | motoboy | Motorista preso com 150 quilos de maconha | Nova esperança | Operação Policial | PM | Polícia | Polícia Militar Rodoviária apreende 2 toneladas de maconha em Várzea Paulista | Polícia Rodoviária Federal | Presos | Rio de Janeiro | Sorocaba | Tráfico | tráfico de drogas