Uma recém nascida engasgou enquanto era amamentada e foi salva pelos Bombeiros na noite desta segunda (27) em Conselheiro Lafaiete.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mãe da menina ligou para o 193 e informou que ela havia engasgado enquanto mamava, e estava com dificuldade para respirar. De acordo com as informações fornecidas pelos pais, tratava-se de uma obstrução parcial das vias aéreas, pois a criança ainda conseguia respirar, embora com dificuldade.

Enquanto uma equipe de bombeiros deslocava para a residência da família, no bairro Santo Antônio o militar que atendeu à ligação forneceu as orientações para que ela pudesse realizar a desobstrução e não deixar que o quadro da criança fosse agravado. A equipe chegou ao local para prestar o socorro e transportou a menina para o Hospital São Vicente, onde ela recebeu atendimento médico.





Tags:

1001 | 5 anos | Aaaa | Acedente | acidente | atoleiro | Atropelamento | Bandeirantes | Bebê | Bebê engasgado | Belo Horizonte | Bom Jesus | bombeiros | Borebi | BR 356 | BR-040 | BR-101 | C | Campos | Conselheiro Lafaiete | Convulsão | Criança | Dono | DP Guarus | égua | Engasgada | Engasgo | Gargaú | Geral | Gloria Groove | Gravemente ferido | Guarda municipal de várzea paulista | Itaperuna | Jornal de Jundiaí | Limeira do Oeste | Lorena | Macaco-prego-do-peito-amarelo | Menina | moto | Motociclista | óbito | Pensão Alimentícia | Piedade | PM | Polícia | Polícia Militar | Policial salva bebê na dp | Queda de altura | recém-nascido | RJ 216 | Rodovia | Rodoviária | Salto de pirapora | Salva | salvamento | SAMU | Santana do Livramento | São gonçalo | são joão del-rei | SFI | Sorocaba | Sp-79 | trânsito