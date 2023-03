Uma cobra, da espécie Urutu, foi capturada na entrada de uma casa no distrito de Pinheiro Grosso em Barbacena na noite desta segunda (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na residência mora uma criança de 4 anos que costuma brincar no local. O pai, ao deparar-se com o animal, acionou os militares que realizaram a captura.

Segundo Instituto Butantan, o veneno da Urutu é menos potente do que os venenos de outras serpentes brasileiras, como o da coral-verdadeira ou da cascavel. Ainda assim, elas são capazes de causar acidentes graves e o envenenamento deve ser combatido com o soro antibotrópico (pentavalente), produzido no Instituto.

O Corpo de Bombeiros Militar ainda adverte para que as pessoas nunca tentem acuar ou capturar um animal desconhecido, pois estes podem ser agressivos, ou transmitir doenças. Caso encontre um animal desconhecido ligue para o 193.

FOTO: CBMMG - Cobra peçonhenta é capturada em Barbacena