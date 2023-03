Um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no início da tarde desta terça-feira(28), no Rio Bananeiras, em Conselheiro Lafaiete. Militares do Corpo de Bombeiros informaram que foram acionados e, chegando ao local teriam visto o corpo boiando próximo a Travessa Rio Branco, no bairro São Sebastião.



Após o resgate do corpo o mesmo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para providências cabíveis. A Polícia Militar e a perícia Polícia Civil estiveram no local.



