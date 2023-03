Dois homens foram detidos por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo no KM98 da BR-267 na altura do Bairro Vila Ideal, Zona Sudeste de Juiz de Fora, na manhã dessa quarta-feira (1º). A Polícia Militar Rodoviária realizava operação em um local conhecido pela venda de entorpecentes, quando dois homens viram a viatura se aproximar e fugiram correndo. Eles entraram em um lote e, depois, em ruas adjacentes, até que foram cercados e um adolescente que não teve a idade divulgada foi apreendido com uma garrucha calibre ponto 32, uma munição do mesmo calibre intacta e outra que tinha sinais de manipulação, embora não tivesse sido deflagrada, além de 11 pinos de cocaína.



