A Polícia Civil incinerou aproximadamente 150 pés de maconha e cerca de 200 quilos de cocaína, crack e maconha pronta para consumo nesta quarta-feira (2), em Viçosa.



Segundo os policiais, os pés de maconha foram apreendidos em fevereiro e as demais drogas, em operações nos últimos seis meses pela Delegacia Regional de Viçosa, pertencente ao 4º Departamento de Polícia Civil.



A incineração aconteceu com autorização do Poder Judiciário e do Ministério Público e com a presença de representante da Vigilância Sanitária.



