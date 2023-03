Um homem, de 48 anos, foi preso após pular o muro de uma escola e ameaçar um professor com um facão na tarde desta quinta (02) no bairro do Campo em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, quando os militares chegaram no local o suspeito tentou fugir para a secretaria, mas foi pego pelos policiais. Apesar de contido, as ações do homem causaram danos à escola. Durante uma busca pessoal foi encontrado com o homem uma bucha de maconha.



De acordo com a diretoria da escola, o homem chegou no portão querendo entrar no colégio, porém não foi autorizado. O suspeito alegou que a motivação dos seus atos estaria relacionada a uma

ação de um professor contra sua sobrinha. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com a maconha e o facão usado para ameaçar o professor.

