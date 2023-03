A Câmara Municipal de Barbacena aprovou por unanimidade a recomposição salarial anual dos servidores públicos da cidade, durante a sessão ordinária realizada nessa quinta-feira (2). A aprovação se deu por meio dos Projetos de Lei 004 e 007 de 2023, que concedem um reajuste de 5,79% correspondente à variação do IPCA dos últimos 12 meses, que incidirá sobre os vencimentos dos servidores da Câmara e da Prefeitura, que sejam ativos, inativos e pensionistas, seja da Administração Direta, Indireta, do Regime Próprio de Previdência do Município e os agentes públicos.

