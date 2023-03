Um homem, que não teve a idade revelada, foi atropelado por um carro em cima do passeio na tarde deste domingo (05) na rua José Venâncio no bairro Chapada em Conselheiro Lafaiete.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima relatou que a motorista do veículo subiu no passeio ao tentar desviar de um outro carro, quando o atropelou. O homem foi atingido nos membros inferiores e apresentou ferimentos superficiais nós dois pés e no joelho esquerdo. Ele foi levado pelos Bombeiros para a Maternidade São José, para realização de exames e avaliação médica.



A motorista permaneceu no local e ofereceu todo o suporte até que o homem fosse levado pelos bombeiros.

Tags:

acidente | Aniversário | assalto | atropelado | Atropelamento | Avenida dom aguirre | Belo Horizonte | BR 101 | BR-040 | Brasília | Campos | Ciclofaixas | Conselheiro Lafaiete | Geral | Homem | Litoral | morte | Polícia | Praia | Preparação do escritor | Sorocaba | trânsito | Trator