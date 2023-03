Duas irmãs, de 25 e 36 anos, foram presas uma por lesão corporal e a outra por porte ilegal de arma fogo, após um desentendimento na noite desta sexta (03) no bairro Novo Horizonte em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, mulher de 36 anos acionou a PM após ser ameaçada com uma arma de fogo pela irmã mais nova, de 25 anos. Eça contou que se desentendeu com a irmã e agrediu. Depois da agressão a mulher pegou uma arma de fogo, a ameaçou e escondeu em cima do guarda-roupa.



O armamento, uma garrucha calibre 36, contendo uma munição deflagrada foi encontrada pelos

militares e apreendida. Foram localizadas no mesmo local, oito munições do mesmo calibre intactas.



A mulher disse que o dono da arma seria o pai das duas. Foi feito rastreamento para localizar o homem, sem êxito. A mulher de 36 anos foi presa por lesão corporal, já a de 25, por posse ilegal de arma de fogo. Ambas foram encaminhadas para a Delegacia de plantão.