Um caminhão saiu da pista e capotou no KM 15 daq MGC-265, na Zona Rural de Muriaé, por volta das 22h17 desse domingo (5). O veículo estava carregado com material reciclável, que ficou espalhada no pasto às margens da rodovia. A cabine ficou amassada pelo impacto e o condutor, um homem de 30 anos, ficou preso embaixo do caminhão. Os bombeiros usaram um desencarcerador, por meio do calçamento do veículo e retirada rápida da vítima, em função dos riscos.



O motorista apresentava pequenos ferimentos nos membros inferiores, com a falta de circulação provisória nestes membros, devido estar preso embaixo da cabine. Os bombeiros imobilizaram o condutor e retiraram a a vítima do caminhão. A Unidade do SAMU que se encontrava apoiando a ocorrência realizou a condução da vítima para o hospital. Foi eliminado o risco de incêndio desligando o cabo da bateria. A PM também esteve no local realizando procedimentos de praxe.