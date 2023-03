Um motociclista, de aproximadamente 45 anos, morreu após perder o controle da moto e cair em um riacho em Maripá de Minas nesta segunda (06).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para recuperar o corpo do homem, que estava em um pequeno riacho, sob uma ponte próximo a entrada da cidade.

Ainda, de acordo com os militares, o homem seguia sentido Bicas quando perdeu o controle da moto e caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros, dentro do riacho, junto com o veículo. O óbito foi constatado no local pela guarnição que repassou para a funerária após a perícia.





Tags:

acidente | Acidentes | Donana | Morre | Motociclista