Um homem, de 48 anos, ficou ferido após tomar um tiro no rosto na noite desta segunda (06) na rua Cecília Auxiliadora Cândida, bairro Paulo VI em Conselheiro Lafaiete.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem teve o lado esquerdo do rosto alvejado e foi rapidamente conduzido para a Maternidade São José, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A Polícia Militar também esteve no local. As causas do incidente ainda não foram divulgadas.

*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO.

Tags:

Geral