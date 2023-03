O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde da segunda-feira (6) o corpo de um homem de 37 anos, natural de Leopoldina, que é uma das vítimas de um afogamento ocorrido no Rio Pomba, próximo a Laranjal no KM 748 da BR-116, no último domingo (5). Nesta terça-feira (7) os bombeiros continuam as buscas pela segunda vítima, um homem de 45 anos.



De acordo com o registro, o corpo estava a uma distância de dois quilômetros do local em que o afogamento aconteceu, a uma profundidade aproximada de 3 metros. Os dois foram vistos entrando no rio em uma embarcação feita com tambores de plástico azul de 200 litros. Antes de atingir a metade do percurso até o outro lado da margem, a embarcação virou.

Conforme uma testemunha, uma das vítimas ficou se debatendo e a outra fazia movimentos parecidos de natação. O registro também informa que os dois se aproximaram e o que se movia com mais facilidade foi abraçado pelo outro e os dois afundaram. Desde então, os dois estavam desaparecidos.



Outra testemunha no local, relatou que conhecia as vítimas e que eles teriam criado uma embarcação artesanal utilizando tambores de plástico azul de 200 litros juntos. Ele teria sido convidado a participar do teste naquela região. A testemunha relatou que quando chegou ao local não viu as vítimas, entretanto, o carro utilizado pelas vítimas, se encontrava próximo ao local em que ocorreu o acidente.

No domingo (5), a equipe de bombeiros desceu por cerca de cinco quilômetros no rio, até a antiga ponte de acesso a Laranjal, mas nada foi visualizado -nem as vítimas e nem a embarcação. As buscas continuaram pelas margens.



