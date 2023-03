Dois homens, de 33 e 42 anos, foragidos da justiça, foram presos pela Polícia Militar em Barbacena e Piedade do Rio Doce nesta quarta-feira (08).

BARBACENA



De acordo com a PM, no fim da tarde de quarta (08), os militares receberam uma denúncia de que um morador do Bairro São Cristóvão estava com mandado de prisão em aberto. A equipe PM iniciou diligências e conseguiu localizar o foragido, de 42 anos.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

PIEDADE DO RIO GRANDE



Segundo a Polícia Militar, na noite de quarta (08), os policiais receberam informações de que o homem de 33 anos, estaria com mandado de prisão em aberto.



Eles foram ao local denunciado e encontraram o homem, que foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

Tags:

Adriano da nóbrega | apreensão | Armas | Clarissa | Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto Maravilha | estupro | Foragido da justiça | Garotinho | Justiça | Pádua | Polícia | Previcampos | prisão | Rei Arthur | Rosinha