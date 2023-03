Um homem, de 34 anos, motorista de um caminhão morreu após o veículo em que dirigia tombar, ao desviar de animais na pista, bater em um carro de passeio e ele ficar preso nas ferragens no início da noite desta quarta (08), na BR-265, KM 223, próximo à cidade de Barroso.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão, com placas de Antônio Carlos, que carregava 15mil litros de soro de leite para a Cooperativa Barbacenense de Transporte, trafegava na via e quando foi desviar de vacas que estavam na pista, tombou para o lado esquerdo e arrastou-se pela contramão. O caminhão bateu em um carro, um Honda Civic, que foi parar fora da pista.



No local o SAMU atendeu uma adolescente, de 16 anos, carona do caminhão e o motorista do carro, um homem de 41 anos. As duas vítimas foram conduzidas para o Hospital Regional de Barbacena.



O motorista do caminhão ficou preso entre nas ferragens e teve o óbito constatado pelo SAMU no local do acidente.



Após os trabalhos de perícia da Policia Civil de Minas Gerais, foi liberado o local para a retirada do corpo. De acordo com os Bombeiros, foi utilizado o aparelho desencarcerador e técnicas de salvamento veicular, para retirar o corpo do motorista do caminhão. Logo em seguida ele foi repassado a funerária presente no local.



O Núcleo de Emergência Ambiental foi cientificado do acidente, devido ao tombamento do caminhão ter provocado vazamento de combustível (óleo diesel). Sendo necessário utilização de serragem para contenção e eliminação do risco de derrapagem.

