Um incêndio tomou uma residência do Bairro Nova Cidade, em Barbacena nessa sexta-feira (10). No local residem cinco pessoas, sendo dois adultos e três crianças. Ninguém se feriu. Ao receber o chamado, o Corpo de Bombeiros mobilizou equipes para atuar de maneira rápida, evitando a propagação do fogo, que poderia fazer com que o sinistro tomasse dimensões maiores, causando grandes prejuízos.



Os vizinhos iniciaram o combate às chamas com água no princípio do incêndio o que ajudou os militares a controlarem e combaterem rapidamente as chamas, que foram confinadas em um dos quartos.

Após o combate das chamas, que estavam altas, produzindo grande volume de fumaça e produtos tóxicos, os bombeiros avaliaram a estrutura do imóvel, nenhum tipo de patologia decorrente daquele evento danoso foi identificado. A fumaça foi retirada do interior do imóvel e o local foi liberado para o uso dos moradores.