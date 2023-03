Bombeiros trabalharam no combate a incêndio em uma residência do Bairro São João, em Conselheiro Lafaiete, na madrugada deste domingo (12). No local os militares se depararam com um barracão de um cômodo sendo consumido por chamas. Não se encontravam ocupantes na residência.

Os Bombeiros atuaram no combate às chamas e no rescaldo, eliminando os riscos no local. A causa do incêndio segue desconhecida.