Uma mulher, que não teve a idade informada, foi presa após quebrar porta e janelas do Tribunal de Justiça do Trabalho e arremessar pedras em carros que passavam pela Avenida Bias Fortes na tarde deste domingo (12) em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher quebrou uma porta de blindex e quatro janelas da sede da Justiça do Trabalho e também danificou alguns veículos com as pedras que arremessou. Ao ser questionada sobre sua atitude ela optou por ficar em silêncio e não falar nada.

A Perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Ela foi presa e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil.