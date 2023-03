Três gambás foram resgatados em uma residência na manhã desta terça-feira (14), em São João del Rei. Segundo o Corpo de Bombeiros os animais estavam dentro de uma casa na Vila Belizário.

De acordo com o proprietário do imóvel, que não foi identificado, os animais estavam em um cômodo superior da residência que servia como depósito de materiais.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Gambás resgatados em São João del Rei

De acordo com o Sargento Ávila, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, "o morador havia conseguido capturar um dos gambás que estava dentro de uma caixa de papelão. Já dentro do quarto, nossa equipe deparou com mais dois animais de porte médio. Com o uso de uma pinça de captura, nós conseguimos retirá-los de lá".

Ainda segundo o Sargento, como os gambás não apresentavam ferimentos, eles foram soltos posteriormente em área aberta de vegetação distante de residências.