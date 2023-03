Um cãozinho ficou preso em um poste de luz por quatro dias e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça (14) na garagem da Turim em Ouro Branco.



Segundo informações da corporação, os militares foram acionados para salvar o cão que entrou em um poste de concreto inutilizado próximo a um muro. A pessoa que ligou para os Bombeiros informou que o cão, provavelmente, estava preso a mais de quatro dias, pois na sexta-feira (10) escutava-se o latido do animal, mas por está próximo ao muro os funcionários pensaram que o latido vinha do lote vizinho.



Para resgatar o animal, os bombeiros, primeiramente, localizaram em qual parte do poste o ele estava, para que o meio a ser utilizado no salvamento não viesse a machuca-lo. Com o uso de uma alavanca e uma marreta foi feito a retirada da capa de concreto que envolve o poste, e em seguida, com o uso do desencarcerador foi feita a expansão das ferragens de sustentação e o cãozinho foi salvo.

Ao final do trabalhos, o cão ficou sob a guarda da empresa Turim que se responsabilizou em acionar um veterinário para examinar o animal.

CBMMG - Cãozinho fica preso em poste de luz e é resgatado pelos Bombeiros

