Um acidente foi registrado quando um jovem de 22 anos trafegava de Rio Novo para Coronel Pacheco, momento que um trator tentou ultrapassá-lo e colidiu de frente com automóvel que se deslocava no sentido oposto.

Com a colisão, uma bebê de 40 dias foi projetada para fora do veículo, porque não utilizava dispositivo de segurança. A cadeirinha estava no porta malas do veículo. Além do motorista e da criança, havia a esposa de 16 anos e a irmã dela, de 11 anos.

Os ocupantes foram socorridos, o condutor foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e ficou em observação. O condutor era habilitado e realizou teste de etilômetro que teve resultado 0,00MG/L. A bebê de apenas 40 dias fora socorrida para a Santa Casa, onde permaneceu em observação. Veículos regulares liberados.