Mais 12 mandados de prisão preventiva foram expedidos contra indivíduos denunciados por integrarem uma facção criminosa atuante nos municípios de Visconde do Rio Branco e Ubá, por meio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Regional Zona da Mata, em conjunto com a Promotoria Criminal de Visconde do Rio Branco.



Ao total, já foram cumpridos 46 mandados judiciais, sendo 13 mandados de prisão temporária, 21 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão preventiva nesta quarta.



Também foi determinada a apreensão de motos e carros utilizados pelos investigados como meio para a prática de crimes violentos na região. Segundo o Gaeco, a disputa de gangues na região da Zona da Mata continuará sendo fortemente reprimida pelos órgãos de segurança pública, já tendo sido cumpridos, desde setembro do ano passado, 29 mandados de prisão temporária, 47 mandados de busca e apreensão, 23 mandados de prisão preventiva e diversos mandados de indisponibilidade de bens, inclusive de carros, motos e casas utilizadas pelos criminosos.



