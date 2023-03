A cidade de Tiradentes realiza a 12ª edição do Festival de Fotografia, “Foto em Pauta” volta a ocupar o Largo das Forras, tradicional praça da cidade, entre os dias 15 e 19 de março. No site do evento, estão abertas, até sexta-feira, dia 17, duas convocatórias gratuitas para exposição de fotos artísticas.



A organização destaca que, para a Mostra de Portfólios, o festival fará a seleção de 20 artistas, que terão um espaço para apresentarem seu material no dia 18 de março, das 11h às 17h. O interessado em participar deverá preencher um formulário disponível no site do festival "fotoempauta", e aguardar o resultado que será divulgado também no site até o dia 1º de março.



Com a temática “poéticas e políticas da luz”, quem tiver interesse em participar da exposição coletiva poderá se inscrever no site do festival com no máximo cinco fotos. O resultado será divulgado até dia 25 de fevereiro e as fotos selecionadas serão impressas e expostas durante o festival. Para a curadoria da exposição, a comissão de seleção será composta por Anna Karina Bartolomeu, Gabriela Sá e Madu Dorella.



As duas ações promovidas pelo festival farão parte da programação oficial do evento e a participação é gratuita. Com uma programação dedicada à arte e cultura, Tiradentes será palco durante o Festival de Fotografia de diversas exposições, debates, projeções de fotografias, lançamentos de livros e atividades educativas voltadas para a comunidade local.



A edição conta com mecanismos da Lei federal e estadual de incentivo à cultura e é patrocinado pelas empresas Cemig, Itaú e CBMM.